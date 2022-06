Corpus Christi: veja como fica o feriado na cidade de São Paulo

Na próxima quinta-feira (16), o Brasil celebra o feriado religioso de Corpus Christi, que na maioria dos estados é ponto facultativo, ou seja, as empresa podem optar por trabalharem normalmente ou darem o dia de folga aos funcionários.

Em São Paulo, a data é considerada feriado municipal, mas como o feriado foi antecipado no ano passado como estratégia para manter as pessoas em casa para conter a pandemia de covid-19, neste ano será também apenas ponto facultativo.

Por determinação da Prefeitura de São Paulo, o dia 16 de junho será ponto facultativo e o dia 17, na sexta-feira, o expediente será normal em toda a administração municipal, de acordo com Decreto 61.006/2022, publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo em 14 de janeiro deste ano.

Além de Corpus Christi, também serão considerados ponto facultativo na cidade de São Paulo os dias do Servidor Público (28 de Outubro), véspera de Natal (24 de dezembro) e antevéspera de Ano Novo (30 de dezembro).

Os feriados de 9 de julho (Revolução Constitucionalista de 1932), 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados), 15 de novembro (Proclamação da República) e 25 de dezembro (Natal) estão mantidos.

Bancos fechados

Por decisão da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), nesta quinta-feira todas as agências bancárias do país estarão fechadas, mesmo em cidades onde o feriado tenha sido antecipado, que é o caso de São Paulo.

A decisão, de acordo com a Febraban, leva em conta resolução do Conselho Monetário Nacional, que não considera sábados, domingos e feriados nacionais como dias úteis para a atividade bancária, entre eles o feriado de Corpus Christi.

Na sexta-feira, as agências bancárias voltam a funcionar normalmente.