SP tem madrugada gelada e termômetros chegando a casa dos 2°C, segundo o CGE

A capital paulista enfrentou mais uma madrugada gelada nesta segunda-feira (13). De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, os termômetros chegaram a registrar 2°C em Marsilac, no Extremo Sul.

Ainda conforme o CGE, o frio também foi muito sentido na Capela do Socorro, na Zona Sul, que registrou apenas 3°C. Parelheiros, na Zona Sul, e São Mateus, na Zona Leste, tiveram termômetros na casa dos 4°C.

Já em Santana do Parnaíba e Pirituba, na Zona Norte, marcaram 5°C. Na Região Metropolitana, a média de temperatura ficou em torno dos 6°C.

O CGE diz que esta segunda-feira deve ter sol entre nuvens, mas os termômetros não passam dos 16°C. Os índices de umidade do ar ficam por volta dos 40%.

Por conta das baixas temperaturas, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) mantém, desde a última sexta-feira (10), o estado de alerta em toda a cidade.

Previsão para os próximos dias

A madrugada de terça-feira (14) ainda será gelada. Os termômetros devem registrar em média 10°C, mas os ventos de sudeste potencializam a sensação de frio. O sol vai predominar ao longo do dia, mas as temperaturas máximas não devem passar dos 16°C, enquanto os índices mínimos de umidade do ar se mantêm acima dos 48%.

Segundo o CGE, o ar frio polar só começa a perder força a partir da próxima quinta-feira (16), quando as temperaturas entram em gradativa elevação, diminuindo aos poucos a sensação de frio.

Apesar do aumento de nuvens e da possibilidade de névoa ao amanhecer, não há previsão de pancadas de chuva em todo o estado até o próximo sábado (18).

LEIA TAMBÉM:

Como, quando e onde usar máscara nesta fase da pandemia? Especialista explica

Junho Vermelho: Campanhas incentivam doação de sangue em SP; estoques têm nível crítico