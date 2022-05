Autor do massacre do Texas já havia sido preso por ameaçar atacar escola há 4 anos

O massacre na Robb Elementary Scholl, em Uvalde, no qual 21 pessoas morreram — 19 delas crianças do ensino primário — já havia sido premeditado há muitos anos, segundo declarações de um deputado do Texas, no Estados Unidos.

O deputado Tony Gonzales revelou que o matador Salvador Ramos, de 18 anos, já havia sido preso há quatro anos — na época, ele tinha apenas 14 anos —por dizer àss pessoas que planejava atirar em uma escola. “Quando estiver no último ano, em 2022, vou disparar contra uma escola”, disse Ramos, de acordo com o deputado.

Segundo Gonzales, essa informação não era um boato. Ela havia sido preso por planejar exatamente o que fez no começo da semana. “Se a polícia, você sabe, o identificou quatro anos atrás como uma ameaça, temos que descobrir por que ele não era, você sabe, como eles o tiraram disso”, disse em entrevista para o canal Fox News.

COMPRA DE ARMAS

De acordo com informações da polícia, o jovem comprou legalmente dois rifles de assalto poucos dias depois de completar 18 anos, armas que foram usadas para matar as crianças e as duas professoras na escola. Sua avó também foi alvejado, no rosto, pelo jovem momentos antes dele sair de casa para cometer a chacina no colégio.

Amigos e parentes de Salvador disseram que ele sofria muito bullying na escola por ser gago e por ‘cecear’ ao falar, mas também pela forma como se vestia e por sua condição econômica, e isso teria sido um dos motivos dele ter se afastado completamente da escola e de seus amigos.

“Ele não era uma pessoa muito social porque era provocado por sua gagueira, acho que ele simplesmente não se sentia mais confortável na escola”, disse a prima do atirador, identificada apenas como Mia.