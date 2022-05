Massacre no Texas: marido de vítima morre de infarto horas após visitar túmulo da esposa

O atirador que invadiu a escola no Texas e matou 21 pessoas, sendo 19 crianças e duas professoras, fez mais uma vítima nesta quinta-feira, mas desta vez de maneira indireta.

Joe Garcia, de 50 anos, morreu nesta quinta, dias depois de enterrar sua esposa, de ataque cardíaco. Ele era marido de Irma Garcia, a professora que morreu abraçada aos alunos em uma tentativa de protegê-los do massacre na Robb Elementary Scholl, em Uvalde.

Nesta quinta, ele visitou o túmulo da esposa para deixar flores, mas horas mais tarde começou a passar mal e teve um infarto fulminante. Eles eram casados há 24 anos e tinham quatro filhos, um com 23 anos e outros três adolescentes.

Segundo seu sobrinho, John Martinez, Garcia estava muito abalado desde a morte de sua esposa e ontem, após visitar o túmulo, ele ‘desabou’.

O atirador foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, aluno da escola secundária da cidade. No dia do ataque, antes de sair munido de dois rifles e colete à prova de bala, ele deu um tiro no rosto da avó, que está internada em estado grave.

Logo após ele pegou um carro e se dirigiu à escola, onde invadiu uma sala de aula, se entrincheirou e começou a disparar contra os alunos da escola primária. A polícia foi acionada e matou o agressor, não antes dele fazer 21 vítimas e deixar vários feridos. Dois policiais também se feriram no confronto com o jovem.

NÃO ERA MONSTRO!

As motivações do ataque à escola ainda não são claros para as autoridades do Texas, mas a mãe de Salvador Ramos disse a uma emissora de TV norte-americana que o filho ficava agressivo quando sentia raiva, mas não era um monstro. “Todos nós sentimos raiva”, disse Adriana Reyes.

Durante a entrevista, ela afirmou também que não sabia que o filho havia comprado armas.