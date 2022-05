Autoridades da Argentina confirmaram nesta sexta-feira o primeiro caso da Varíola dos Macacos, mostrando que vírus já está presente na América do Sul.

Essa doença é uma zoonose, ou seja, um vírus que passa de animal para os seres humanos. No caso da Varíola dos macacos, o vírus também pode ser transmitido de pessoa para pessoa por contato próximo e troca de fluidos corporais. É menos transmissível, porém, do que a covid-19, afirmam os virologistas.

As pessoas contaminadas apresentam as lesões vesiculares características da varíola, além de febre, dor de cabeça, dor nas costas, calafrios e exaustão. As lesões podem se espalham por todo o corpo e causar coceira intensa e também dor.

A VARÍOLA DOS MACACOS PODE MATAR?

A principal dúvida da maioria das pessoas é sobre a mortalidade da doença. Será que a Varíola dos Macacos pode matar como a covid-19, por exemplo?

Segundo os especialistas, há dois tipos de vírus que causam a doença: o que circula na África Ocidental, com mortalidade de apenas 1% (registrado na Europa até o momento) e o da África Central, com uma taxa de mortalidade de até 10%.

O primeiro, mais difundido, tem sintomas leves e pode até passar despercebido, com sintomas desaparecendo em até três semanas. Já o segundo pode oferecer riscos quando contraído por crianças e pessoas com imunossupressão. Em mulheres grávidas, também oferece sério risco de morte ao bebê.

Como faz para não pegar a doença?

A prevenção da doença é muito parecida com a da covid-19: higienizar as mãos com água, sabão e álcool gel, usar máscaras de proteção e, principalmente, evitar contato com pessoas contaminadas. A principal forma de contaminação da doença é o contato pessoal, então o distanciamento social também é uma forma eficaz de combater o vírus.

E o tratamento dos contaminados, como é feito?

Por se tratar de uma doença autolimitada, ou sejas, o vírus morre após o ciclo e os sintomas desaparecem. O tratamento é feito com medicamentos para atenuar os sintomas, mas a vacina da varíola, que foi aplicada no Brasil na década de 80, é eficiente para combater a doença.