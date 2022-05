Aplicativo permite que população faça denúncias aos governos sobre focos de dengue

O país já registrou nos quatro primeiros meses deste ano o mesmo nível de casos de dengue computados em todo o ano de 2021. Com o surto em alta, as medidas para acabar com o Aedes aegypti, transmissor da doença, são cada vez mais necessárias. Engajada nessa causa, a plataforma Colab, aplicativo que conecta a população aos governos, criou uma ferramenta para denúncias sobre focos do mosquito via smartphones.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, de janeiro a abril, foram registrados 542 mil casos de dengue. No ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos. Já na cidade de São Paulo, por exemplo, as ocorrências cresceram 40% no mesmo período, com 2.105 casos neste ano, contra 1.496 de todo o ano passado.

“Com essa questão dos números expressivos de casos de dengue em todo o país, criamos no Colab um canal para que a população possa indicar às prefeituras sobre locais com focos de dengue. Sabemos que muitas vezes essa proliferação do mosquito ocorre de maneira não intencional, mas é importante que as autoridades saibam dos locais onde há focos e possam resolver a questão”, explicou ao Metro World News o diretor-executivo do Colab, Gustavo Maia.

Colab é aplicativo que permite denúncias sobre focos de dengue (Divulgação)

O Colab é um aplicativo usado por algumas prefeituras para se conectar com a população. Por meio dele, é possível o engajamento em ações de cidadania, responder a consultas públicas, garantir vagas em creches, agendar consultas médicas e vacinas e até mesmo denunciar problemas de zeladoria pública, como ruas com luzes queimadas.

Lançado em 2013, o aplicativo soma hoje mais de 3 mil usuários em todo o país e é o canal oficial de mais de 20 cidades. Em São Paulo, utilizam da plataforma para se conectar a população as cidades de Campinas, Santos, Santo André e Diadema. Em breve, o serviço também começará em Mogi das Cruzes, segundo Maia.

“O nome da plataforma, que é semelhante a uma rede social, já mostra a essência do aplicativo, que é a colaboração. Então por meio dela a população pode ter um canal direto de comunicação com a prefeitura. Assim sendo, a gente viu a necessidade de incluir as denúncias sobre focos de dengue para que todos possam trabalhar para erradicar os focos do Aedes aegypti”, destacou o diretor-executivo.

No aplicativo, a população pode fotografar os focos de dengue e indicar a localização, ajudando as prefeituras a ir até ele e resolver a questão. Maia explica que, mesmo as cidades que não usam o Colab oficialmente, podem sim receber denúncias por meio da plataforma.

“Mesmo naquelas cidades onde o Colab não é utilizado pela prefeitura, o morador pode entrar e fazer a denúncia, já que qualquer cidade do país pode ter acesso aos dados”, reforçou.

Para engajar ainda mais a população na causa, o Colab ainda traz um quiz que aborda as formas de combate, cuidados e prevenções necessárias contra a dengue. Para ter acesso, basta baixar o aplicativo gratuitamente no site da plataforma ou nas lojas de aplicativos dos smartphones.

Veja abaixo a lista de cidades que usam o Colab: