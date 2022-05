Saiba quem é James Holmes; ‘Coringa’ da vida real, responsável pelo massacre no filme do Batman que vitimou 12 pessoas (Reprodução)

“Na verdade, eu só os enxergava como números - e não como pessoas”. A frase foi dita por James Holmes, em seu julgamento no ano de 2013. O homem se referia às vítimas do Massacre em Aurora, no qual foi responsável em 2012.

No dia 20 de julho de 2012, James Holmes invadiu o cinema Century 16, em Aurora, no Colorado, Estados Unidos e saiu atirando contra a plateia. O jovem usava um colete à prova de balas, máscara de gás e granadas de fumaça.

A sessão do filme transmitia o longa ‘Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge’ e 12 pessoas foram vitimadas durante o massacre. Logo após, o rapaz deixou a sala de transmissão. Contudo, foi detido no estacionamento do local.

James Holmes usando colete à prova de balas. (Reprodução/Arapahoe County District Attorney's Office)

A investigação e condenação

Holmes carregava uma espingarda calibre 12 e um rifle de assalto MP15, que teriam sido entregues pelo correio de sua casa. No total, 58 pessoas foram feridas.

No dia do crime, o jovem estava com o cabelo tingido de laranja, sendo interpretado como referência ao personagem Coringa pelos policiais.

Na casa de Holmes, investigadores encontraram uma armadilha explosiva que foi plantada por ele. Além disso, o rapaz deixou rastros em seu computador, apontando que sua ação foi planejada por quatro meses.

Holmes foi condenado por 24 assassinatos e 140 tentativas de homicídio e pegou prisão perpétua.

Como era James antes do atentado?

De acordo com os familiares do rapaz, James nunca apresentou qualquer tipo de comportamento violento durante sua infância. Muito pelo contrário, o jovem era considerado como uma criança introspectiva, tranquila e educada.

Em relação ao desempenho acadêmico, Holmes sempre foi um aluno acima da média. Em 2010, o rapaz se formou como um dos primeiros de sua turma no curso de medicina, na Universidade de Califórnia.

James Holmes nasceu em 1987 e teve vários destaques em seu currículo no passado. Ele também era conhecido por suas habilidades com aparelhos eletrônicos e programação de computadores.

Em 2011, Holmes se matriculou na Universidade do Colorado, em Denver, no curso de neurociências. Contudo, abandonou os estudos no ano em que aconteceu o massacre.