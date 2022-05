Aniversário da decepção: Mulher não acredita no que ganhou e se sente insultada com presentes de filhos e marido; “Me sinto invisível” (Reprodução/Pixabay - Bob_Dmyt)

Uma mulher buscou apoio nas redes sociais neste sábado (30), ao expor evento que a deixou chateada. Ela iniciou o desabafo no Reddit dizendo se sentir culpada por estar chateada, ainda que tenha sido desagradada.

“Hoje é meu aniversário. Eu normalmente não espero muito. Temos uma tradição onde o aniversariante escolhe as atividades do dia e o jantar e um presente de cada membro da família. Eu amo isto”, iniciou ela na plataforma.

Para seu aniversário, a moça escolheu passar o fim de semana em seu chalé e jantar em um lugar tipo pub. No dia anterior, ela teve que arrumar tudo e limpar a casa antes de saírem. “Aparentemente, esperava-se que eu também lembrasse e embalasse meus próprios presentes (o que era reconhecidamente irritante)”, disse.

Manhã do aniversário

Ao acordar na manhã de sábado, a mulher teve que lembrar seu marido e filhos que aquela era a data de seu aniversário. Segundo o relato, eles não a parabenizaram, ao contrário, lançaram frases como “Sim, nós sabemos”, enquanto o marido estava ocupado no telefone.

A mulher ficou revoltada pelo homem não corrigir a atitude das crianças, mas não disse nada até o momento. Ela preparou o café e sentou-se para abrir os presentes.

“Eu estava um pouco nervosa porque algumas semanas antes meu marido me informou que estourou seu cartão de crédito. Quando procurei quis saber mais, ele explicou que se empolgou com meu aniversário”, escreveu.

Segundo ela, um dos presentes era algo que ela havia pedido e foi ótimo. Contudo, se sentiu insultada pelos outros dois.

“Os outros dois presentes eram brinquedos… Brinquedos que eu havia mencionado que iriam dar para meus filhos. Eu não coleciono brinquedos, estes são 100% para meus filhos”, revoltou-se.

Decepção

“Meu marido me pediu uma lista meses atrás e eu dei a ele cerca de 20 ideias (nada caro, apenas coisas que eu queria para mim). Eu não sinto que precisei particularmente de nada na lista, apenas algo escolhido com consideração.

De acordo com a moça, seu marido nem se lembrou de entregá-la os cartõezinhos caseiros que eles fizeram, sendo sua parte favorita.

“Voltei a preparar o café da manhã para todos e então meu marido entra na cozinha esperando um obrigado e um abraço. Eu simplesmente não consegui. Estou tão frustrada e com raiva”, desabafou.

A mulher relatou se sentir invisível. “Depois de 17 anos juntos ele não sabia que eu não coleciono brinquedos? Agora estou sentada no meu quarto com a porta fechada, tentando me recompor. Sentindo-se culpada por chorar por presentes”, finalizou.

Usuários do Reddit consolam a mulher

No fórum em que a mulher postou o relato, diversos internautas demonstraram apoio a ela. Um dos usuários comentou o seguinte:

“Não é sobre os presentes, é sobre a falta de pensamento. Parece que provavelmente não vai mudar depois de 17 anos, tente focar nos aspectos positivos ou prepare-se para algumas conversas difíceis”, concluiu um deles.

“Eu nem consigo imaginar FAZER CAFÉ DA MANHÃ PARA TODOS NO ANIVERSÁRIO DELA!? Eu fiz o café da manhã para o meu parceiro esta manhã só porque eu queria -e temos uma tradição de não fazer nenhum ‘trabalho doméstico’ em nossos aniversários quando possível. Esse é o seu dia para ser mimado e mimado o máximo possível. Parece que essa pobre senhora trabalha tanto e não recebe nada além de direitos e desrespeito em troca”, disseram.

