Namorado de jornalista da Globo esfaqueado lamenta ocorrido com Gabriel Luiz nas redes: “Primeira vez sem uma mensagem sua de ‘bom dia’”

Neste domingo (17), Lucas Machado, o namorado do repórter da Globo, Gabriel Luiz, que foi esfaqueado na noite da quinta-feira (14) no Distrito federal, compartilhou um desabafo em suas redes sociais. O registro diz o seguinte:

“Nessa semana, desde que nos conhecemos, foi a primeira vez que acordei sem uma mensagem sua de ‘bom dia’ que tornava o meu mundo um lugar melhor. Sou testemunha da luz que você é e do amor pela vida que você tem. Eu olho ‘pra’ você e sei que sairá dessa. Estou e sempre estarei ao seu lado. Te amo!”, escreveu Lucas Machado em seu Instagram.

O repórter de 29 anos continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, no Lago Sul. Contudo, Gabriel já apresentou melhoras, dando os primeiros passos com ajuda de fisioterapia após sua extubação.

De acordo com o GLOBO, o pai do jovem disse que o rapaz continua agindo bem. “Dormiu melhor nesta noite, menos agitado. Fez alguns exames. (A equipe médica) está vendo a possibilidade de liberar uma dieta líquida e continuar o tratamento. Estamos confiantes”, declarou.

Relembre o crime que hospitalizou o repórter

O jovem de 29 anos, Gabriel Luiz, foi esfaqueado na noite da quinta-feira (14) perto de sua casa no Distrito Federal. O repórter teria recebido golpes de faca que atingiram regiões do abdômen, pescoço e braços. Ele passou para algumas cirurgias no Hospital de Base do DF e segue tendo melhoras em seu quadro de saúde.

Na sexta-feira (15), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu os dois suspeitos de esfaquear Gabriel. Um jovem de 19 anos havia confessado o crime às autoridades. Um adolescente de 17 anos também havia revelado sua participação no atentado após ser apreendido.

“Segundo eles relataram, em depoimento, um dos indivíduos deu um ‘mata leão’ na vítima, enquanto o outro desferiu diversas facadas. Enquanto um estava dando as facadas, o outro conseguiu subtrair a carteira e o celular. E ambos disseram que efetivamente nem conheciam a vítima, foi uma vítima escolhida a esmo”, declarou Douglas Fernandes, delegado-chefe adjunto da 3ª Delegacia de Polícia.