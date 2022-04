Cristiano Ronaldo anuncia morte de um de seus gêmeos durante parto e internet reage

Nesta segunda-feira (18), Cristiano Ronaldo veio a público comunicar o falecimento de um dos gêmeos que estava esperando com Georgina Rodríguez. De acordo com a rede de TV portuguesa SIC, a criança morreu durante o parto. O jogador usou suas redes sociais para dar a notícia, lamentando o ocorrido.

Segundo Cristiano Ronaldo, a perda de um filho é a maior dor que os pais podem sentir. Leia o comunicado:

“É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre.”

Não sendo pai de primeira viagem, o jogador possui um casal de gêmeos nascidos em 2017, Eva e Mateo. Além dos dois, o jogador também tem um filho de 11 anos, Cristiano Jr., e uma filha de quatro anos, sendo a primeira de Georgina.

Apoio na internet

Diversas páginas de futebol no Twitter postaram mensagens de apoio a Cristiano Ronaldo pela perda do filho. Fãs também registraram textos de suporte sobre o ocorrido.

“Cristiano Ronaldo acaba de publicar uma carta dizendo que um dos seus gêmeos recém-nascidos faleceu. Desejamos todas as forças do mundo para Cristiano e sua família”, diz uma postagem na rede social.

“Cristiano Ronaldo homenageou os filhos gêmeos no jogo de sábado, após marcar um hat-trick. Hoje anunciou a morte de um dos filhos que estava ‘pra’ nascer. Triste demais”, registrou um fã.

“Cristiano Ronaldo anunciou que um de seus gêmeos, o menino, que estava na barriga de sua mulher, Georgina, acabou falecendo… Isso acabou com meu dia. Muitas forças à família…”, disse um dos internautas.