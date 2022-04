Para afastar moradores de rua, mulher usa caco de vidros na calçada, em Campinas

Em uma tentativa de afastar os moradores de rua que costumavam dormir em um recuo da calçada ao lado de sua casa, uma moradora de Campinas usou cimento para fixar cacos de vidro na calçada, criando um ‘tapete pontiagudo’ perigoso para os sem-teto, mas também para crianças e animais. As informações são do UOL.

O caso foi registrado no bairro Jardim Campos Elíseos no último domingo. O recuo na calçada faz parte do terreno do comércio vizinho e o gerente do estabelecimento disse que não sabia de nada.

De acordo com o gerente, a vizinha tem “bronca pessoal” com os moradores de rua que dormem no canto que fica atrás da empresa, como uma vaga de estacionamento, e resolveu tomar um atitude para afastar os sem-teto por conta própria.

LEIA TAMBÉM: Estudante é barrada em escola militar por ter cabelo crespo

Ele disse que foi avisado dos cacos de vidro na calçada na segunda-feira, quanto outro vizinho foi alertá-lo.

Segundo ele, a implicância da moradora da casa vizinha com os sem-tetos não vem de agora. Em Janeiro, ela o procurou pedindo para retirar um homem que estava dormindo no local, e ele disse que não podia fazer nada, não podia retirá-lo só porque ela se sentia incomodada.

Revoltados com a atitude, outros moradores da região prenderam placas no local indicando quem era a responsável por aqueles vidros estarem perigosamente expostos na calçada, e a vizinha incomodada retirou os objetos do local.

O gerente do estabelecimento comercial disse que registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia do bairro, temendo que alguém se machucasse e a loja fosse responsabilizada.

Pode te interessar: