História do ex-morador de rua vira notícia em tabloide britânico

A história do ex-morador de rua Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, conhecido como ‘Mendilover’, começou como um caso de traição em Planaltina, no Distrito Federal, tomou conta das redes sociais e já repercute fora do país.

Desta vez, Givaldo foi notícia no tabloide britânico Daily Star, com a manchete: “Lutando acima do seu peso: Sem-Teto agredido por personal por ter sexo [com a esposa dele] viraliza novamente por beijar deslumbrante influencer”.

O jornal faz menção ao vídeo que vazou nas redes onde Givaldo troca beijos com a influncer Grazi Mourão em uma balada noturna no Rio de Janeiro. O vídeo ganhou mãos força nas redes quando a própria Grazi compartilhou em sua rede social com a mensagem: “Meu novo amiguinho”.

O fato é que Givaldo não é mais um morador de rua. Ele tem sido visto nas últimas semanas desfilando em carros importados e em diversas festas de celebridades. E já tem até redes sociais com alguns milhares de seguidores. No TikTok ele tem 522 mil seguidores e no Instagram mais de 250 mil. O ‘Mendilover’, como se autodenomina, tira fotos e selfies com os fãs em todos os lugares onde passa.

É possível ver em seu Instagram fotos e vídeos dele bebendo champanhe, dançando nas baladas, fumando charutos ou mergulhando em uma piscina de fundo infinito que permite a visão da praia.

“Sei que tem muita gente indignada e achando que eu não mereço… concordo com vc, também acho que não mereço, mas Deus é misericordioso… estamos juntos… vambora”, diz em sua postagem.

DESAFETO

O sucesso do ex-morador de rua já começou a gerar desafetos. Nos últimos dias, a viúva do MC Kevin, Deolane Bezerra criticou Givaldo por aproveitar a fama enquanto a mulher flagrada com ele no carro (Sandra Mara) está internada. ”Você não é um amante, é um aproveitador”, disse.

Veja o vídeo: