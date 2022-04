Menino de 11 anos leva canivete para escola para matar menina que praticava bullying

Um garoto de 11 anos de uma escola de Uberaba atacou nesta quarta-feira atacou uma aluna de sua classe com golpes de canivete em uma escola na cidade mineira de Uberaba.

A menina, da mesma idade, sofreu cortes superficiais na perna esquerda, antebraço, braço esquerdo, abdômen e no lado direito das costas.

Segundo a polícia, o porteiro da escola viu uma aglomeração de alunos e quando chegou ao local encontrou o garoto com o canivete na mão. Ele estava muito nervoso e chorando muito, e a menina estava caída, com alguns cortes no corpo. O porteiro desarmou o garoto e a polícia foi acionada.

Ele foi levado para a delegacia com os pais e disse que a menina vem praticando bullying contra ele há vários meses, chamando-o de ‘viadinho’ e de ‘gayzão’ e tinha lhe agredido com chutes e beliscões, por isso ele pegou o canivete do pai em cima da cômoda com a intenção de matá-la.

A menina disse na delegacia que em nenhum momento menosprezou o garoto e que não senta perto dele na sala de aula. Ela negou o bullying. A menina disse que tinha acabado de fazer uma atividade recreativa e estava comendo quando foi atacada pelo menino.

A diretoria da Escola Sesi se manifestou por meio de nota:

“Um menino de 11 anos desferiu golpes superficiais com objeto cortante de pequeno porte em uma colega da mesma série e idade, no horário do intervalo. A equipe técnica da escola tomou as devidas providências imediatamente, encaminhando a aluna para o hospital e acionando a Polícia Militar. A menina teve ferimentos leves e está acompanhada da família. Os pais do menino também foram chamados. O SESI/FIEMG está prestando todo o apoio às famílias e acompanhando a situação”.