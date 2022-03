O que você precisa saber para ingressar na área de marketing digital

A área de marketing digital está em alta. Levantamento do LinkedIn colocou a competência como uma das mais requisitadas no País entre janeiro de 2017 e julho do ano passado. Com a transformação digital e a migração dos consumidores para o ambiente online, impulsionadas principalmente pela pandemia da covid-19, o setor deve continuar ganhando relevância e, consequentemente, abrindo mais postos de trabalho.

Para quem deseja aproveitar o bom momento e ingressar no setor, é preciso entender, antes de mais nada, o que exatamente faz um profissional de marketing digital. “Ele é responsável por todas as ações estratégicas que agem em conjunto para divulgar serviços ou produtos. Desta forma, este profissional atua para divulgar a marca, aumentar as possibilidades de conquistar novos clientes e fidelizá-los”, explica Matheus Luis Pavessi, especialista em marketing digital na agência iNexxus.

São diversos os segmentos que permitem sua atuação: comercial (na prospecção de clientes), atendimento (ao atender o cliente quando este já foi captado), designer (criação de artes), social media (redes e campanhas), web designer (criação de sites), entre outros.

Qualificação

De olho no mercado, a oferta de cursos na área é imensa. As opções vão desde faculdades, com os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Marketing Digital, até cursos que envolvam o universo, como gerenciamento e planejamento de mídias sociais, produção de conteúdo, captação de novos clientes, vendas, desenvolvimento de campanhas, pesquisas, e-mail marketing, entre outros.

“O mais adequado é escolher por aquele que possa trazer mais experiência e, em seguida, conseguir um estágio para ter a vivência na área. As empresas têm contratado pessoas que queiram se capacitar e crescer”, afirma Pavessi.

Apesar de relativamente novo, o estudo na área se mostra fundamental. “É importante estar qualificado, pois o profissional vai atender clientes que desejam resultados, não podendo haver falhas. Uma boa qualificação vai permitir um trabalho bem executado”, aponta o especialista.

Os rendimentos de um profissional de marketing digital podem variar bastante, partindo de R$ 1,5 mil e chegando a R$ 9 mil, segundo Pavessi.

Futuro da profissão

Para o especialista da iNexxus, é certo dizer que cada vez mais o marketing digital é procurado por clientes de todos os ramos, e a tendência é continuar nesta crescente.

“Ações estratégicas e planejamentos precisam ser traçados para que as empresas se posicionem e continuem crescendo. Devido a este movimento do mercado, agências e profissionais têm surgido, e quem estiver mais preparado sairá na frente”, finaliza.