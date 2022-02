“O Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano”, diz vice-presidente Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta quinta-feira, 24, que o Brasil não tem posição neutra com relação à invasão da Rússia à Ucrânia. Questionado pela imprensa, ele disse mais cedo, antes de entrar no Palácio do Planalto: “O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade”.

Mourão disse ainda que as sanções econômicas que estão sendo aplicadas à Rússia “não funcionam”. E continuou: “Tem que haver o uso da força. Realmente um apoio à Ucrânia maior do que o que está sendo colocado. Essa é a minha visão”, disse o vice-presidente.

Uma nota de divulgada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que o Governo acompanha com preocupação a escalada da violência e “apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil”.

A nota do Ministério das Relações Exteriores brasileiro não intitula a ação russa de “invasão”, como está sendo tratada por outros países como Estados Unidos, França e Reino Unido, por exemplo.

O Brasil é um país membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, conforme esclareceu o MRE na nota, trata de atuar na “defesa de soluções orientadas pela Carta das Nações Unidas e pelo direito internacional”.

Bolsonaro se mantém em silêncio

No dia 15 de fevereiro o presidente Jair Bolsonaro iniciou uma viagem diplomática à Rússia. Um movimento avaliado como um dos mais arriscados do seu mandato. O encontro entre Bolsonaro Putin aconteceu em meio à crise que antecedeu o ataque russo desta quinta-feira à Ucrânia.

Na ocasião, Bolsonaro disse ser solidário à Rússia, embora não tenha especificado sobre o que se referia a essa solidariedade. A declaração gerou um desgaste desnecessário para a diplomacia brasileira, principalmente com relação aos Estados Unidos, já que soou como um apoio à posição de Putin no conflito.

Nesta quinta-feira, 24, o presidente esteve na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Durante seu discurso ele não tocou no assunto da invasão russa à Ucrânia em 20 minutos de fala.

No Twitter, o assessor para assuntos internacionais do presidente, Filipe Martins, disse que o presidente e o governo acompanham “de perto” a situação na Ucrânia.