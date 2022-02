Unipar lança programa de estágio com 20 vagas para Brasil e Argentina Pixabay (Divulgação)

A Unipar, empresa produtora de cloro, soda e PVC, lançou seu novo programa de estágio 2022, com 20 vagas para as operações das fábricas e escritórios do Brasil (São Paulo, Cubatão e Santo André) e da Argentina (Buenos Aires e Bahía Blanca).

Para participar da seleção para as vagas é preciso estar regularmente matriculados nos seguintes cursos superiores: Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Administração, Administração com ênfase em Comércio Exterior, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Direito, Marketing e Comunicação Social, com formação entre dezembro de 2023 a junho de 2024.

Para o estágio de cursos técnicos, os inscritos devem estar matriculados ou serem formados que precisam entregar horas de estágio nos cursos Técnicos de Administração, Segurança do Trabalho, Plástico e Química.

Ambos os estágios têm duração de um ano e foram desenhados para conduzir os profissionais por uma jornada de desenvolvimento dentro da companhia.

O programa prevê acompanhamento contínuo por meio da supervisão direta, mentoria de profissionais e avaliações de desempenho. Os gestores diretos dão feedbacks sobre a evolução dos profissionais, escutam ativamente propostas de melhorias de processos e soluções de problemas na empresa. Os estagiários têm o desenvolvimento de projeto supervisionado, contribuindo para suas vivências profissionais.

Os candidatos devem ter conhecimento intermediário em Pacote Office. O domínio do inglês, também em nível intermediário, será considerado um diferencial.

Além da bolsa auxílio compatível com o mercado, a empresa produtora de cloro, soda e PVC oferece os seguintes benefício:

-Assistência Médica;

- Seguro de Vida;

- Restaurante no local;

- Vale Transporte;

- Fretamento.

Se interessou pelo programa? Se inscreva na seleção do programa de estágio da Unipar 2022 até o dia 1º de março, por meio deste link.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com a consultoria responsável pela condução do processo, por meio do e-mail contato@bettha.com.