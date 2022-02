Trombose mata mulher durante voo de São Paulo para Paris

O mistério sobre a morte da baiana Maria de Lourdes Araujo dos Santos, de 75 anos, durante um voo para Paris na última segunda-feira começa a ser desvendado.

Maria embarcou com seu sobrinho no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e visitaria a Cidade das Luzes pela terceira vez, onde moram cinco dos seus filhos, mas começou a passar mal durante o voo e o avião foi obrigado a fazer um pouso que não estava programado em Madri, na Espanha.

Seu sobrinho, que viajava com ela, estava em um assento na parte de trás do avião, separada dela, e só percebeu o que estava ocorrendo depois de algum tempo.

Ela chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu. A causa da morte ainda não estava clara, já que a idosa não sofria de nenhuma doença crônica, mas o laudo da perícia médica apontou que ela teve uma trombose em pleno voo.

TROMBOSE X AVIÃO

Algumas viagens internacionais podem durar mais de 12 horas Pixabay (Divulgação)

A trombose é um coágulo no sangue em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas que bloqueia o fluxo de sangue, causando inchaço e dor na região. Quando o coágulo se movimenta pela corrente sanguínea, podendo chegar aos pulmões, coração ou cérebro e causar uma embolia e levar o paciente à morte.

Não é incomum acontecer durante uma viagem de avião de longa duração, de acordo com o médico Gilberto Narchi, cirurgião vascular do Hospital do Coração (HCor), já que o passageiro fica sentado durante horas em uma mesma posição, represando a circulação nos membros inferiores.

DICAS PARA EVITAR A TROMBOSE DURANTE O VOO

Uma pequena caminhada pelo corredor da aeronave já ajuda (Reprodução)