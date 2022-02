Bandidos armados assaltam mulher e casal com cachorrinho no Jardim Paulista

Dois homens roubaram os pertences de três vítimas na noite da última segunda-feira, 14, na rua José Maria Lisboa, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

Os acusados se passaram por falsos entregadores de delivery, eles utilizavam mochilas de plataformas de comida. Primeiro, eles abordaram uma mulher que estava sozinha na calçada. Depois, assaltaram um casal que estava caminhando com um cachorrinho.

Pelas imagens, é possível perceber que eles revistam o rapaz e o obrigam a levantar a blusa. No vídeo registrado pela câmera de segurança, a primeira vítima assaltada é coagida a desbloquear a tela do celular antes de entregar o aparelho a um dos assaltantes.

Após o roubo, os suspeitos fugiram do local, cada um em uma moto os dois veículos de cor vermelha. Segundo informações do porteiro do condomínio, as vítimas são pedestres que estavam passando pelo local no momento do assalto. A 3ª Companhia do 11° Batalhão de Polícia Militar não localizou acionamentos para o endereço.