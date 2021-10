VÍDEO: piscina é arrastada por vento e cai sobre carros no Rio Grande do Norte

Forte vento arrastou três piscinas de fibra que estavam expostas em frente a uma loja em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, na tarde do último domingo (3). Uma delas caiu sobre carros que estavam estacionados do outro lado da avenida.

A cena foi registrada por uma câmera de segurança. Confira:

Na imagem, é possível ver uma mulher correndo em busca de abrigo. Ela estava dentro de um dos veículos e notou a aproximação da piscina por conta do vento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.