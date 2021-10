Lotofácil: confira as 15 dezenas que podem render R$ 1,5 milhão

A Lotofácil, concurso 2339, pode pagar R$ 1,5 milhão ao felizardo que adivinhar as 15 dezenas da noite desta segunda-feira (4).

Confira:

01 – 03 – 06 – 07 – 08

10 – 11 – 14 – 18 -19

20 – 22 – 23 – 24 – 25

No último sábado (2), um apostador de São Paulo levou sozinho o prêmio de R$ 1.316.429,24 da Lotofácil.

Trezentos e quatro apostas chegaram bem perto de dividir a bolada, acertando 14 dos 15 números sorteados. Cada uma delas, porém, ganhou apenas R$ 1.297,11.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 9.066 apostas que acertaram apenas 13 números.

Quina

A Quina, concurso 5674, sorteou na noite de hoje prêmio estimado em R$ 700 mil. Pode levar a quantia quem acertar as cinco dezenas.

São elas:

15 – 37 – 39 – 67 – 73

O último sorteio da Quina foi realizado no sábado (2), quando um apostador de Natal, no Rio Grande do Norte, levou para casa o prêmio principal de R$ 10.811.100,35.

Cento e quarenta e duas apostas acertaram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas ganhou R$ 5.868,90.

A Quina pagou ainda R$ 147,78 para 8.480 apostas que acertaram apenas três pontos – o chamado terno.

Super Sete

A Super Sete, concurso 152, pode pagar R$ 2,6 milhões a quem adivinhar a sequência de sete números.

Veja aqui:

5 – 9 – 2 – 6 – 1 – 5 – 3

No sorteio de sexta-feira (1º), ninguém levou o prêmio principal da Super Sete, mas duas apostas acertaram seis números e cada uma ganhou R$ 20.504,93.

A mais nova loteria da Caixa pagou ainda R$ 976,42 para sessenta apostas que acertaram apenas cinco números.

Lotomania

Por sala vez, a Lotomania, concurso 2219, sorteou R$ 9,6 milhões. Quem acertar as 20 dezenas pode angariar o prêmio.

Veja o resultado:

04 – 06 – 10 – 13 – 14

18 – 22 – 24 – 28 – 47

53 – 60 – 62 – 67 – 72

85 – 89 – 91 – 93 – 95

Na sexta-feira-feira (1º), ninguém marcou a totalidade das bolas que saíram do globo.

Na ocasião, três pessoas acertaram 19 dezenas e levaram para casa R$ 146.129,46.

Outros 152 apostadores receberam R$ 1.802,58 cada por terem adivinhado 18 pontos.

Saiba como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

Por conta da pandemia da covid-19, a plateia conta com número reduzido de pessoas.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga o resultado imediatamente em suas redes sociais e no site.