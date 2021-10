Filho é preso suspeito de matar pai a facadas para defender mãe em Minas Gerais

Um rapaz de 29 anos foi preso suspeito de matar o pai a facadas para defender a mãe na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na noite do último domingo (3).

Segundo o boletim de ocorrência, o policial militar reformado Júlio César de Abreu, de 56 anos, chegou em casa embriagado após passar o dia no clube e começou a xingar a mulher, Olga Máximo de Abreu, de 50 anos. Em seguida, ele a agrediu com um cabo de vassoura e sacou uma faca da cintura com o intuito de feri-la.

Foi quando o filho do casal, Felipe Máximo Abreu, tentou impedir o pai. Os dois entraram em luta corporal, e o jovem conseguiu pegar a faca, acertando a vítima duas vezes – no tórax e no pescoço.

A família chamou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Júlio foi levado a um hospital da capital mineira, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que, por se tratar de legítima defesa, o filho do policial foi liberado.