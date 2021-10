Terremoto de 5,9 de magnitude é registrado no Acre

Um terremoto de 5,9 graus de magnitude foi registrado na manhã deste sábado (2) no município de Tarauacá, no interior do Acre. O tremor foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e também pelo Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo (EMSC). Não há informações sobre feridos ou danos materiais.

Segundo o USGS, o tremor ocorreu por volta das 7h52, no horário do Acre. O epicentro foi localizado a 589,4 quilômetros de profundidade e a 165 km da cidade de Tarauacá, que fica nas proximidades da fronteira do Brasil com o Peru.

LEIA TAMBÉM:

O Centro Geológico dos EUA (USGS) – terremoto magnitude 6,7 que atingiu Tarauacá, no Acre https://t.co/pEc6EkNUSd pic.twitter.com/uCOzHUPKZf — Governo do Acre (@GovernoAcre) November 26, 2015

Já o EMSC informou que o terremoto foi registrado a uma profundidade de 597km, atingindo a área indígena Jaminawa/Envira.

Nas redes sociais, muitas pessoas comentaram sobre o assunto. O Governo do Acre também fez postagens sobre o tremor.

Terremoto de 5,9 é registrado no Acre, perto da fronteira com o Peru https://t.co/Pr7bTvoIDr pic.twitter.com/PP7bCI4lrF — Portal de Pinhal (@pinhalportal) October 2, 2021