Jovens são presos por vender ‘geleia de maconha’ em áreas nobres de São Paulo

Pelo menos dez jovens foram presos na última terça-feira (28) pela venda de “geleia de maconha”, consumida como alimento. As prisões ocorreram no âmbito da operação “Na Medida II”, que investiga o tráfico de drogas em bairros nobres da Capital e municípios vizinhos.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, feita pelo Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), suspeitos de integrar a quadrilha usavam as redes sociais para vender o produto, além de ecstasy, cocaína e haxixe. Os clientes eram jovens de classe média alta que frequentam festas universitárias clandestinas.

As drogas foram apreendidas com cerca de R$ 10 mil, dinheiro fruto do tráfico. Também foram recolhidos itens como tesouras e facas, usados na manufatura das drogas, equipamentos eletrônicos, celulares, balanças de precisão, máquina para contar dinheiro e um automóvel.

Alguns dos suspeitos foram detidos em bairros de alto padrão, como Higienópolis, Perdizes e Pinheiros. Eles foram indiciados por tráfico de drogas e poderão responder por formação de quadrilha.