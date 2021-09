Mega-Sena: um apostador de São Paulo e outro de Curitiba dividem prêmio

Dois apostadores dividiram o prêmio milionário que a Mega-Sena sorteou neste sábado (19). Um deles é da cidade de São Paulo e o outro, de Curitiba, no Paraná. Cada um dos felizardos vai levar para casa R$ 12.503.139,64.

Noventa e três apostadores quase entraram no bolo dos milionários. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal e cada um ganhou R$ 31.102,36.

Também foram premiados 5.939 apostadores que acertaram a quadra, com R$ 695,76 para cada um.

Veja os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado

O próximo sorteio da Mega-Sena é na quarta-feira (22), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Para concorrer a esse sorteio, o apostador deve fazer sua aposta até 19h de quarta em qualquer casa lotérica credenciada.

Se preferir, pode ainda apostar por meio do canal eletrônico da Caixa, o Loterias Caixa, ou pelo aplicativo.

O sorteio da Mega-Sena é sempre realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado no seu site e nas redes sociais.

Super Sete paga R$ 1,6 milhão nesta segunda-feira

A Super Sete não teve ganhadores no sorteio de sexta-feira e retorna nesta segunda (20) com prêmio acumulado de R$ 1,6 milhão, de acordo com site da Caixa Econômica Federal.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 5 apostadores acertaram a sena e cada um deles ganhou R$ 6.655,13.

Foram premiadas ainda 79 apostas que acertaram cinco dezenas, cada uma com R$ 601,72

Veja os números sorteados nesta sexta-feira para a Super Sete

O horário do sorteio da Super Sete foi alterado. Ele não ocorre mais às 15h, mas às 20h, como as demais loterias da Caixa.

Com a alteração do horário, agora as apostas também podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país.