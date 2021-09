Lotofácil sai no Paraná

Um apostador da cidade de Iretama, no Paraná, foi a única ganhadora do sorteio da Lotofácil deste sábado (18), de acordo com a Caixa Econômica Federal. O felizardo vai levar para casa R$ 1.418.330,48.

Cento e oitenta e cinco apostas fizeram 14 pontos no sorteio de sábado e cada uma delas ganhou R$ 1.607,53.

Na faixa dos treze acertos, 7.3021 apostas levaram R$ 25 cada.

Veja os números sorteados para a Lotofácil neste sábado.

A loteria retoma nesta segunda-feira seu sorteio semanal com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Para concorrer, o apostador deve faze sua aposta até 19h nas casas lotéricas. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

O sorteio da loteria é realizado após as 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga o resultado imediatamente no site e nas redes sociais.

Apostador de Ribeirão Preto ganha a Quina

Um apostador da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, levou sozinho R$ 8.418.953,58 da Quina sorteada neste sábado pela Caixa Econômica Federal.

Setenta e nove apostadores acertaram a quadra no sorteio deste sábado e cada um deles ganhou R$ 9.368,98.

A Quina pagou ainda R$ 142,58 para 7.806 apostadores que acertaram apenas o terno.

Veja os números sorteados para a Quina deste sábado.

Para o sorteio desta segunda-feira, a loteria retorna com um prêmio estimado em R$ 700 mil, de acordo com a Caixa.

As casas lotéricas recebem as apostas para o sorteio até as 19h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.