Prefeitura de Sumaré abre inscrições de concurso com 69 vagas de níveis fundamental, médio e superior

A Prefeitura de Sumaré, no interior de São Paulo, abriu as inscrições do concurso público que visa preencher 69 vagas de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.580,64 a R$ R$ 3.751,72. Os interessados devem se cadastrar na internet até o dia 27 de setembro.

Segundo o edital, do total de vagas, sete são para auxíliar de recreação infantil, que tem como requisito ensino fundamental. Para o cargo de secretário de escola também são sete vagas. Neste caso o candidato precisa ter ensino médio completo.



Leia também:

Já para o nível superior, são oferecidas vagas para fonoaudiólogo (1), psicólogo (1), terapeuta ocupacional (1) e professor em diversas áreas (52).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 27 de setembro, no site do Instituto de Gestão de Cidades (Igecs), organizador do certame. A taxa para o ensino fundamental é de R$ 45,50; de R$ 60,50 para o ensino médio, e de R$ 75,50 para o ensino susperior.

Os candidatos farão uma prova objetiva prevista para o dia 17 de outubro. Será exigida a resolução de 40 questões de múltipla escolha em, no máximo, três horas. Serão abordados conteúdos de Língua Portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática, legislação, além de conhecimentos específicos de cada área.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do governo municipal, conforme estabelece o edital.

Cronograma do concurso: