Obras da linha 17-Ouro do Metrô interditam pista expressa da Marginal Pinheiros

Neste sábado (4), a partir das 18h, a CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) vai interditar a pista expressa da Marginal Pinheiros para obras da Linha 17-Ouro do Metrô.

A interdição vai até as 8h de domingo (5) e bloqueará a via na altura da rua Engenheiro Mesquita Sampaio, a 150 metros antes da Avenida João Doria, na região da Chácara Santo Antônio, no sentido Castelo Branco.

Com o fechamento, ficam também restritos o trânsito nas alças de acesso da Ponte João Dias (bairro/centro), para a pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco e da Ponte Edson de Godoy Bueno para a pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, mesmo sentido.

A alternativa para os motoristas que transitam pela região e utilizar a posta local e depois retornar à pista expressa na transposição perto da avenida João Doria.

O tráfego no local estará sendo monitorado por agentes do CET.