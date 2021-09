Veja os números sorteados para a Super Sete na noite desta quarta-feira

A Super Sete, concurso 138, pode pagar R$ 600 mil ao apostador que acertar as sequência da sorte da noite desta quarta-feira (dia 1º).

Confira aqui:

7 – 7 – 0 – 6 – 6 – 0 – 7

No sorteio da última segunda-feira (dia 30), nenhum apostador acertou os sete números e, por isso, o valor acumulou.

A faixa de seis pontos também não teve acertadores e o mais próximo do prêmio principal que alguém chegou foi com cinco números. Foram 37 apostadores e cada um ganhou R$ 1.227,03.

Clique para ver os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira.

Lotofácil da Independência

O próximo sorteio da Lotofácil será no dia 11 de setembro, na chamada Lotofácil da Independência. O prêmio estimado para o sortudo que acertar as 15 dezenas é de R$ 150 milhões.

Diferentemente dos demais sorteios, a Lotofácil da Independência não acumula. Se ninguém acertar as 15 dezenas, o prêmio será pago para quem acertar 14 números e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica. O preço da aposta do sorteio especial da Lotofácil da Independência é o mesmo que os sorteios regulares, de R$ 2,50.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.