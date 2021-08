Apostador de Piracicaba é um dos três ganhadores da Lotofácil

Um apostador da cidade de Piracicaba, em São Paulo, foi um dos ganhadores que dividiu o prêmio da Lotofácil desta terça-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os outros dois foram de Prudentópolis, no Paraná, e um terceiro cuja aposta foi feita pelo Canal Eletrônico da Caixa e não é possível identificar onde foi feita a aposta. Cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 1.028.686,90.

Foram premiados ainda 387 apostadores que acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 1.326,69. Na faixa dos treze acertos, 12.011 apostadores ganharam R$ 25 cada um.

Clique para ver os números sorteados para Lotofácil nesta terça-feira

Para o sorteio desta quarta-feira, o concurso 2317 promete pagar um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas.

As casas lotéricas recebem apostas da Lotofácil até as 19h. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h, juntamente com as demais loterias da noite, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga em seu site e nas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Quina saiu para Paraíba

A Quina saiu para um apostador de João Pessoa, na Paraíba, que levou para casa sozinho o prêmio de R$ 1.422.941,10 nesta terça-feira.

Outros cinqüenta e dois apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 7.718,66.

A Quina pagou ainda R$ 180,76 para 3.339 apostas que acertaram apenas 3 números.

Clique para ver os números sorteados para a Quina nesta terça-feira.

Para essa quarta-feira, a loteria retoma o sorteio com prêmio estimado em R$ 700 mil. Para concorrer no sorteio, o apostador deve procurar uma casa lotérica e registrar sua aposta até as 19h. A aposta simples custa R$ 2.

Assim como as demais loterias da Caixa, o sorteio será realizado a partir das 20h.

Acumulada, Super Sete pagar R$ 300 mil

Mais nova loteria da Caixa, a Super Sete vai pagar nesta quarta-feira um prêmio acumulado de R$ 300 mil para o apostador que acertar as sete dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

As apostas devem ser feitas nas casas lotéricas até momentos antes do sorteio. A aposta simples custa R$ 2.

Na semana passada, ninguém levou o prêmio principal da Super Sete, mas um apostador acertou seis das sete dezenas e levou para casa R$ 21.941,04.

Quarenta e seis apostas acertaram a faixa das cinco dezenas e cada uma levou R$ 681,39.

Clique e veja os números sorteados na última segunda-feira para a Super Sete.