Volta às aulas presenciais: saiba como solicitar o Bilhete Único Escolar

A partir da próxima segunda-feira (dia 9), parte das escolas da cidade de São Paulo irá retomar as atividades presenciais. Sendo assim, é necessário que os alunos que utilizam transporte público solicitem o Bilhete Único Escolar, seja a primeira ou a segunda via.

Para solicitar a primeira via, é preciso se cadastrar no site da SPTrans e informar à unidade de ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente. Deve-se, então, aguardar o envio dos dados de matrícula à SPTrans pela unidade.

É possível acompanhar a confirmação da matrícula no site. A primeira via do cartão vai para instituição de ensino, onde deve ser retirada pelo estudante. Se ele desejar receber a primeira via ou a segunda via do Bilhete Único de Estudante em sua residência, ou em outro endereço de sua preferência, deve acessar o link.

Pagamento

Seja para receber um novo cartão na instituição de ensino ou revalidar o antigo, é preciso pagar o valor da solicitação disponível pelo site no menu “Estudante”, nas máquinas de autoatendimento nos terminais de ônibus e estações de Metrô ou se dirigir a um Posto de Atendimento da SPTrans. O valor é o correspondente a sete tarifas de ônibus.

Se preferir emitir o boleto, o aluno pode aguardar a confirmação do pagamento, que leva até três dias úteis. Para isso, é necessário apresentar documento oficial com foto e o comprovante de pagamento.

Antes de imprimir o boleto, é importante verificar se é o número do cartão que pretende revalidar.