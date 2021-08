Marinha publica edital de concurso público com 40 vagas para auxiliar de praças

A Marinha publicou nesta quinta-feira (5) o edital do concurso para admissão ao Corpo Auxiliar de Praças (CAP). São 40 vagas distribuídas em 16 áreas. A remuneração inicial é de R$ 1.185, mas após a graduação máxima os valores chegam a R$ 6.619. As inscrições vão de 8 a 26 de setembro pela internet.

Segundo o edital, podem participar do concurso candidatos com idade entre 18 e 24 anos (em 1º de janeiro de 2022) e formação técnica de nível médio. A taxa de inscrição é de R$ 60.



As vagas são distribuídas entre as áreas de contabilidade (4 postos), eletrônica (2), enfermagem (2), estatística (2), geodésia e cartografia (2), gráfica (2), marcenaria (2), mecânica (3), metalurgia (3), meteorologia (2), motores (2), processamento de dados (6), química (2), administração (2), edificações (2) e eletrotécnica (2).

A prova objetiva e redação estão previstas para serem aplicadas no dia 5 de dezembro. Depois disso, confira abaixo as etapas para quem avançar no processo seletivo:

Verificação de documentos – de 6 a 8 de abril de 2022;

Teste de aptidão física – de 25 abril a 5 de maio;

Avaliação psicológica – em 9 e 10 de maio;

Inspeção de saúde – de 11 a 17 de maio.

Os aprovados passaram por um curso para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), na cidade do Rio de Janeiro. As aulas terão duração de 17 meses.

Os recrutas são matriculados como grumete, que tem remuneração de R$ 1.185. Após a formatura, já no posto de cabo, os vencimentos sobem para R$ 2.627. A graduação máxima que pode ser alcançada é a de suboficial, que atualmente paga R$ 6.169.

De acordo com a Marinha, os militares do CAP desempenham atividades de gestão administrativa, operativa e de saúde, podendo ser designados para servir em todo o território nacional.

Cronograma: