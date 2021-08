Lotofácil sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 1,5 milhão

O apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil desta segunda-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Lotofácil, basta preencher o volante com 15 números e levá-lo para as casas lotéricas credenciadas. A aposta simples custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O Metro World News vai acompanhar o sorteio em tempo real e divulgará o resultado no site e em suas redes sociais.

ÚLTIMO SORTEIO DA LOTOFÁCIL

No sorteio desta terça-feira, um apostador da cidade de Pedra Azul, em Minas Gerais, levou sozinho o prêmio de R$ 1.140.688,41 da loteria.

A Lotofácil premiou também 478 apostadores que acertaram 14 dezenas, e cada um ganhou R$ 714,81, e 12.098 apostadores que acertaram 13 números, com R$ 25 cada.

Quina sorteia R$ 4,5 milhões

O prêmio da Quina continua acumulado para o sorteio desta quarta-feira e o apostador que acertar as cinco dezenas mágicas vai levar para casa um prêmio de R$ 4,5 milhões.

Assim como a Lotofácil, a Quina também será sorteada a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas devem ser feitas até 19h nas casas loterias ou aplicativo da Caixa. A aposta da Quina custa R$ 2.

No sorteio desta terça-feira, ninguém levou para casa o prêmio principal, mas cinqüenta e duas apostas acertaram a quadra do sorteio e cada uma delas ganhou R$ 10.107,21.

Já o terno foi acertado por nada menos do que 4.265 apostas e cada uma delas levou da Quina um prêmio de R$ 185,30.

Hoje tem também Super Sete acumulada

Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal sorteia também a Super Sete, que está com seu prêmio acumulado e promete pagar R$ 2,1 milhões ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.

Diferentemente das demais loterias, a Super Sete é sorteada a partir das 15h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas devem ser feitas até momentos antes do sorteio nas casas lotéricas. A aposta simples da Super Sete custa R$ 2,50.

O último sorteio da loteria foi realizado na segunda-feira, quando mais uma vez ninguém levou o prêmio principal.

No entanto, três apostadores fizeram seis dezenas e cada um deles levou para casa R$ 12.699,94. Sessenta e sete apostas acertaram a quina e cada uma ganhou R$ 812,36.

Os números sorteados para a Super Sete na segunda-feira foram: 2, 1, 7, 3, 5, 2, 5