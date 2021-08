Covid-19: Prefeitura de SP anuncia vacinação do público de 25 anos na próxima sexta-feira

A Prefeitura de São Paulo divulgou um novo calendário de vacinação contra covid-19, destacando que a faixa etária de 25 anos começará a receber as doses na próxima sexta-feira (6). Mais de 147 mil pessoas são esperadas nesta etapa.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (3) pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo ele, 83,8% do público elegível com mais de 18 anos já foi vacinado com uma primeira dose dos imunizantes contra covid-19. “A população de São Paulo tem aderido maciçamente a vacinação e é muito importante que o retorno para tomar a segunda dose ”, explicou.



Nesta terça-feira, são vacinadas pessoas com 28 anos e quem precisa receber a segunda dose. Já na quarta-feira (4) começa a imunização da faixa de 27 anos.



Veja abaixo o calendário com a programação até o próximo sábado (7):

Terça-feira (3): mais de 28 anos

Quarta-feira (4): mais de 27 anos – 146 mil pessoas

Quinta-feira (5): mais de 26 anos – 146 mil pessoas

Sexta-feira (6): mais de 25 anos – 147 mil pessoas

Sábado (7): Mutirão de busca ativa para segunda dose

(Datas das outras faixas etárias ainda não foram divulgadas pela prefeitura)

Segundo a prefeitura, a capital atingiu a marca de 10.405.304 de doses aplicadas dos imunizantes na última segunda-feira (2). Desse total, 7.418.854 são de primeira dose, 2.671.153 de segunda dose e 315.297 doses únicas.

Comprovante de residência

Todos os postos exigem do candidato à vacina a apresentação de comprovante de residência da cidade de São Paulo, documento de identidade, de preferência o CPF, e o cartão do SUS. Se o comprovante estiver no nome de algum parente, será necessário apresentar documento que comprove o parentesco.

De Olho na Fila

Para evitar aglomerações e filas na frente dos postos de saúde da Capital, a prefeitura lançou o site De Olho na Fila, onde o morador pode ver em tempo real a situação dos postos de vacinação e, com isso, escolher o melhor momento para se vacinar.

Além disso, quem precisa tomar a segunda dose pode consultar no site quais as marcas de vacinas estão disponíveis em cada post.

Vacina Já

Outro procedimento que visa melhorar e agilizar o atendimento na hora da vacinação é o pré-cadastro no site do Vacina Já. Basta preencher com seu nome, endereço, CPF e número do telefone.

Veja todos os endereços dos postos de na página Vacina Sampa.