Confira cinco passeios ‘seguros’ para levar as crianças em São Paulo

As férias de julho já estão quase no fim, mas ainda dá tempo de aproveitar para se divertir com a criançada. A pandemia de covid-19 deixa muitos pais apreensivos sobre os riscos de fazer passeios, porém, muitos não aguentam mais ter os pequenos agitados dentro de casa e falta criatividade para arrumar novas distrações.

Pensando nisso, o Metro World News selecionou cinco lugares que seguem protocolos sanitários para que vocês possam ir juntos e curtir muito, sempre com segurança. Confira:



Smart Farm

Localizado na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, a Smart Farm oferece contato direto com mais de 400 animais.

Durante o passeio em uma área de 50 mil metros quadrados com temática de Velho Oeste, as crianças podem ver cavalos, cães, cabritos, avestruzes, pavões, mini vacas, mini jumentos, mini burros, ovelhas, porquinhos da índia, perus, marrecos, entre outros.

Além do circuito com os animais, o local também conta com plantações de frutas, restaurante de comida caseira, além de um empório com queijos e doces típicos da fazenda.

A Smart Farm funciona de quarta-feira à domingo, das 11h às 18h. Os ingressos custam R$ 49,90 para adultos (de 13 a 59 anos) e R$ 29,90 para crianças (de 2 a 12 anos). Já a meia entrada custa R$ 34,95. Crianças de 1 ano e 11 meses e pessoas com necessidades especiais não pagam.

Informações sobre como obter os ingressos e os protocolos de segurança para o combate à covid-19 podem ser conferidos no site.

Magic City

Apesar da previsão de dias frios em São Paulo, o Magic City promete garantir a criançada bem aquecida em um passeio com piscinas cobertas e com água quente. Para os mais destemidos, também estão disponíveis toboáguas, piscina de ondas, uma parede de escalada e tirolesa.

O parque ressalta que adotou medidas para o combate à covid-19, como uso obrigatório de máscaras nas áreas secas, aferição de temperatura na entrada, além do distanciamento social. Para isso, foram instaladas marcações nos vestiários, área de espera das atrações e nas mesas.

O Magic City fica na Estrada do Pavoeiro, número 8870, na Rodovia Índio Tibiriçá, em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo. Os ingressos custam R$ 29,90 para adultos e R$ 15 por criança, mas há variações de acordo com o dia. Clique aqui para informações sobre os valores.



Cidade da Criança

Localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a Cidade da Criança promete agradar muito os pequenos com seus brinquedos típicos de parques de diversões. O local passou por uma revitalização e reabriu no ano passado, seguindo os protocolos sanitários.

Quem for conferir de perto o passeio poderá se divertir bastante em atrações como carrossel, carrinho de bate-bate, xícara maluca, barco viking, roda gigante e até um teleférico. Entre as novidades está uma fazendinha, onde os pequenos vão aprender sobre tudo o que é produzido no campo.



No mês de julho o parque funciona de terça à domingo, das 9h às 17h. Há pacotes promocionais por conta das férias, sendo que adulto ou criança para R$ 60 para o pacote básico (não incluso a fazendinha, trenó aquático e vale dos dinossauros) e R$ 70 adulto ou criança (com todas as atrações inclusas).

Clique aqui para comprar os ingressos e saber quais os protocolos de combate à covid-19 adotados pelo parque, que fica na Rua Tasman, número 301, em São Bernardo do Campo.

Fazenda Floresta

Quem quiser pegar o carro e fazer um passeio um pouquinho mais afastado da agitação da cidade pode ir até o Floresta Park, em Campinas, para ter um dia repleto de contato com a natureza. Entre as atrações estão contato com animais silvestres, como tucanos e macacos.

Mas um dos principais atrativos é um picnic. Na chegada, cada família recebe uma cesta com lanches, bolos e frutas, para que possam curtir em uma área com as árvores da Mata Atlântica servindo de cenário. Mas também estão disponíveis passeio a cavalos, tirolesa, parquinho e um mini sítio.

O local também adotou protocolos sanitários e exige o distanciamento entre os visitantes, além da aferição de temperatura na chegada e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Clique aqui para saber como chegar até a fazenda e como adquirir os ingressos. O local funciona aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h45, sendo que adultos pagam R$ 59 e criança, R$ 25.

Museu da Língua Portuguesa

Após um trágico incêndio que causou muitos danos em dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa será reinaugurado no próximo dia 31 de julho. Um dos primeiros museus totalmente dedicados a um idioma, instalado na cidade com o maior número de falantes de português no mundo, na histórica Estação da Luz, em São Paulo, o Museu celebra a língua como elemento fundador da nossa cultura.

Por meio de experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos, o visitante será conduzido a um mergulho na história e na diversidade do idioma falado por 261 milhões de pessoas em todo o mundo.

Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, o acesso ao museu será realizado apenas com dia e horário marcados previamente na hora da emissão do ingresso. Isso vale inclusive para quem tem direito a gratuidades ou meia-entrada. Há limite de 40 visitantes por horário, garantindo o distanciamento social, além da obrigatoriedade do uso de máscaras.

O museu funcionará de terça à domingo, das 9h às 16h30, com permanência permitida até as 18h. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia), com entrada gratuita para crianças até 7 anos. Aos sábados, a entrada será gratuita para todos. Clique aqui para conferir como garantir o seu ingresso.