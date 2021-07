Filômetro informará qual vacina está disponível nos postos de SP

Ferramenta da Prefeitura de São Paulo que mede em tempo real o tamanho da fila nos postos de vacinação contra a covid-19, o Filômetro vai passar a informar também de qual fabricante é a vacina que está disponível em cada unidade para a aplicação da segunda dose.

Secretário da Saúde, Edson Aparecido disse que a novidade deverá entrar em funcionamento nos próximos dias. O objetivo é evitar que as pessoas que buscam pela segunda dose fiquem procurando pelos postos até encontrar o imunizante do laboratório indicado, que deve ser o mesmo da primeira dose.

Nas últimas semanas, moradores que precisam da segunda dose reclamaram da dificuldade para achar CoronaVac e AstraZeneca.

Segundo Aparecido, 218 mil pessoas ainda não voltaram para tomar a dose de reforço e completar o esquema vacinal na capital.

28 anos na sexta-feira

A prefeitura informou ontem que deverá liberar na sexta-feira a vacinação para as pessoas com 28 anos de idade. O prazo inicial era na quinta-feira, um dia antes, mas foi adiado por conta do atraso na chegada de mais doses. As pessoas com 29 anos serão vacinadas a partir de hoje.