Sorteio da Lotofácil desta quinta-feira tem três ganhadores

Três apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil no sorteio desta quinta-feira, de acordo com os dados do site da Caixa Econômica federal.

Os ganhadores fizeram suas apostas nas cidades de Brasília, Cruzeiro do Sul, no Paraná, e Duque de Caxias no Rio de Janeiro, e cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 993.581,08.

Quinhentas e quarenta e quatro apostas acertaram 14 dos 15 números sorteados nesta quinta-feira e também foram premiados com R4 830,23 cada um. A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 15.828 apostas que acertaram apenas 13 números no sorteio.

Veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira.

Para o sorteio regular desta sexta-feira, a Lotofácil retoma seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas do país. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Sem acertadores, Quina salta para R$ 4,2 milhões

A Quina mais uma vez não teve ganhadores e o prêmio para quem acertar as cinco dezenas no sorteio desta sexta-feira está acumulado em R$ 4,2 milhões, de acordo com os dados do site da Caixa Econômica Federal.

No sorteio desta quinta, trinta e oito apostas acertaram quatro pontos e cada uma delas levou para casa R$ 12.551,17. Quem acertou apenas três dezenas também foi premiado. Ao todo foram 3.345 apostas e cada uma delas ganhou R$ 214,41.

Veja os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira

O sorteio da Quina é realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. A aposta simples da Quina, que pode ser feita até 19h nas casas lotéricas, custa R$ 2.

Super Sete acumulada paga R$ 1,4 milhão

O sorteio da Super Sete desta sexta-feira vai pagar para quem tiver a sorte necessária para acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,4 milhão, de acordo com o site da Caixa.

Diferentemente das demais loterias, o sorteio da Super Sete é realizado sempre a partir das 15h, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até momentos antes do sorteio da Super Sete. A aposta simples custa R$ 2,50.

Veja os números sorteados para a Super Sete na última quarta-feira.