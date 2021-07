Veja os números sorteados para a Super Sete desta quarta-feira

O apostador que acertar as sete dezenas da Super Sete nesta quarta-feira (dia 21) vai levar para casa um prêmio de R$ 1,2 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Super Sete são:

6, 6, 5, 6, 0, 4, 4

A Super Sete vem de uma série de acúmulos e no sorteio anterior ninguém ganhou na loteria. Uma aposta, entretanto, acertou seis dos sete números e ganhou R$ 32.681,95.

Outras 35 apostas também foram premiadas. Elas acertaram cinco dos sete números sorteados e cada uma delas levou para casa R$ 1.333,95.

LEIA TAMBÉM:

Nesta quarta-feira tem também Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena desta quarta vai pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

No sorteio do último sábado, um apostador de Colatina, no Espírito Santo, levou sozinho para casa 76.237.205,10.

Cento e noventa e dois apostadores acertaram cinco números e cada um deles ganhou R$ 32.288,63. A Mega-Sena premiou ainda 13.379 apostas que fizeram quatro dezenas, com R$ 661,95.