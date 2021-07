Acumulada, Lotofácil salta para R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas do concurso 2287 da Lotofácil e o prêmio acumulou para o sorteio desta quinta-feira (22). O apostador que tiver a sorte para cravar os 15 números vai levar para casa R$ 3,5 milhões.

Não foi por falta de apostadores que ninguém levou o prêmio principal desta quarta-feira. Só na faixa dos 14 acertos 221 apostas dividiram prêmios individuais de R$ 1.397,46.

O número de apostas que acertaram treze pontos também não foi pequeno, com 8.565 pessoas premiadas com R$ 25 pelo sorteio da Lotofácil.

Para saber quais foram os números sorteados nesta quarta-feira clique aqui.

A Lotofácil é sorteada sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As casas lotéricas credenciadas pela Caixa aceitam apostas somente até 19h. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

Quina também acumulou

O sorteio da Quina para esta quinta-feira também está acumulado e o apostador que acertar as cinco dezenas vai levar para casa R$ 3,3 milhões, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

Quarenta e sete apostadores chegaram perto de abocanhar o prêmio principal. Eles acertaram quatro dezenas e cada um deles vai levar para casa R$ 10.444,21.

Na faixa dos três acertos, 4.068 apostadores ganharam da Quina prêmios de individuais de R$ 181,45.

Clique aqui para ver os números sorteados nesta quarta-feira

Assim como a Lotofácil, a Quina realiza seus sorteios a partir das 20, A aposta simples na Quina custa R$ 2.

Saiba mais sobre as loterias:

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.