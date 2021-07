Confira as dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (dia 21) o concurso 2392 da Mega-Sena. Quem acertar as seis dezenas pode levar prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

Confira a sequência da sorte:

11 – 15 – 23 – 25 – 34 – 53

No último sábado, um apostador de Colatina, no Espírito Santo, levou para casa sozinho R$ 76.237.205,10.

Leia também:

VÍDEO: homem joga ácido em ex-funcionária após discussão em Catanduva

Sebrae tem inscrições abertas para 5 mil vagas em cursos de tecnologia online e gratuitos

Mulher é ‘engolida’ por buraco em calçada; assista

Frio segue em São Paulo nesta quinta-feira, mostra previsão do tempo

Cento e noventa e dois apostadores acertaram cinco números da Mega-Sena e cada um deles ganhou R$ 32.288,63.

A loteria mais famosa do Brasil premiou ainda 13.379 apostas que fizeram quatro dezenas, com R$ 661,95.

Os números sorteados no último sábado na Mega-Sena foram: 05, 08, 13, 27, 36, 50.

Lotofácil

Hoje também teve sorteio da Lotofácil. O concurso 2287 pode pagar R$ 1,5 milhão ao acertador das 15 dezenas.

Os números são:

01 – 03 – 04 – 06 – 07

09 – 10 – 11 – 12 – 14

16 – 17 – 18 – 19 – 25

Ontem, a Lotofácil pagou R$ 1.336.024,82 para um apostador de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Outras 226 apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.770,76.

Já quem fez 13 acertos – 7.213 pessoas – receberam R$ 25.

Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil nesta quarta-feira

Quina

A Quina, por sua vez, pode deixar alguém R$ 2,3 milhões mais ricos nesta noite. Para isso, é preciso acertar as cinco dezenas abaixo.

São elas:

14 – 16 – 42 – 63 – 68

No sorteio da última terça-feira (dia 20), o prêmio da loteria acumulou. Quem chegou mais perto de levar a bolada para casa foram 29 apostadores que acertaram a quadra. Cada um deles ganhou R$ 14.062,19.

A Quina pagou ainda R$ 215,09 para cada um dos 2.851 apostadores que acertaram três números – o chamado terno.

Clique e veja os números sorteados para a Quina desta terça-feira

Super Sete

Metro World News

A Super Sete, concurso 120, foi sorteada mais cedo, às 15h.

Os números foram:

6 – 6 – 5 – 6 – 0 – 4 – 4

Nenhum apostador adivinhou a sequência completa, e o prêmio acumulou em R$ 1,4 milhão para a próxima sexta-feira (dia 23).

A primeira faixa de acertos foi a dos cinco pontos. Quarenta e duas pessoas levaram R$ 1.074,80.

Sabe como funcionam os sorteios? Entenda

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã, sexta-feira (dia 13), correm os sorteios da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online.