Mulher é ‘engolida’ por buraco em calçada; assista

Uma mulher foi “engolida” por um buraco na calçada no bairro Jardim Monza, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Câmeras de segurança flagraram o momento.

No vídeo, a vítima aparece saindo de um carro e, ao pisar na calçada, a estrutura cede, abrindo um buraco. Por sorte, poucos segundos antes do acidente ela havia entregado um bebê para uma mulher que a acompanhava. Ao cair, o pé da prótese que usava quebrou.

Assista:

Depois do ocorrido, a mulher procurou a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e a Prefeitura. A vítima pede ressarcimento do valor da prótese danificada – aproximadamente R$ 13 mil.