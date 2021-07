VÍDEO: Porco persegue e morde entregador em Franca

Um entregador ficou ferido ao ser atacado por um porco enquanto fazia entregas por aplicativo em Franca, no interior de São Paulo. Willian de Souza Rodrigues, de 43 anos, precisou levar pontos nas nádegas após ser mordido. Vídeos divulgados em redes sociais mostram o momento em que ele foi derrubado pelo animal. Assista abaixo:

O caso aconteceu na tarde do último domingo (18). Nas imagens é possível ver quando Willian segue em sua moto em uma rua do Jardim Bonsucesso e passa a ser perseguido pelo porco.



Ele deixa a moto na rua e segue para a calçada, usando a mochila que levava nas costas para tentar se proteger do animal, que continua avançando.



Leia também:

O entregador, então, cai no chão e o porco avança, dando uma mordida nas nádegas da vítima. O homem teve uma perfuração de 7 centímetros e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Sam), que o encaminhou a um hospital. Ele levou 14 pontos.

“Foi uma situação que nunca imaginei passar. Estava voltando de uma entrega, quando o animal saiu de uma mata próxima e veio para cima de mim. Tentei correr, mas caí. O que mais me chateia é que diversas pessoas estavam vendo o porco me atacar e não fizeram nada para me ajudar”, lamentou o entregador.

Após ser atendido, o Willian recebeu alta. Por conta da lesão, ele ficará alguns dias afastado do trabalho até se recuperar da lesão.

O proprietário do porco não foi localizado para comentar o caso. Nas redes sociais, o caso ganhou repercussão pelo ataque inusitado.