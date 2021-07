Mulher que fazia compras em mercado de Alagoas chora por conta dos preços; assista

O desespero de uma aposentada que fazia compras em um mercado de Alagoas acabou sendo registrado em uma reportagem de TV e, mais tarde, ganhou as redes sociais. Ao comentar sobre os preços dos alimentos, Suzete Maria da Silva não se conteve e caiu no choro.

“Tudo muito caro, tudo muito alto, a gente não sabe nem o que comer”, afirmou. “A gente não compra mais carne, o dinheiro não dá.”

O relato foi compartilhado no Twitter pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), que responsabilizou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro da Economia, Paulo Guedes, pela queda do poder de compra das famílias.



“BRASIL DE BOLSONARO: Uma mãe chora no supermercado por não poder comprar comida para a família. A política implementada pelo miliciano e por Guedes está levando fome a milhões de pessoas no Brasil”, escreveu.

Assista ao depoimento da aposentada no mercado: