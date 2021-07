Mega-Sena sorteia neste sábado R$ 75 milhões; saiba como apostar

Alguém pode ficar muito, mais muito rico mesmo neste sábado (dia 17). A Mega-Sena, concurso 2391, sorteia às 20h prêmio estimado em R$ 75 milhões. A bolada pode sair para quem acertar as seis dezenas da sorte.

O montante acumulou após ninguém acertar a faixa principal do sorteio da última quarta-feira (dia 14).

Leia também:

Caixa paga hoje auxílio emergencial a nascidos em janeiro

Covid-19: Fiocruz recebe neste sábado nova remessa de insumos

Na ocasião, 102 apostadores chegaram bem perto da aposentadoria milionária, acertando cinco das seis dezenas. Cada um deles levou para casa R$ 48.643,77.

Os apostadores que acertaram somente a quadra (quatro pontos) também não foram esquecidos na premiação da Mega-Sena. Foi o caso de 7.7.87 pessoas, que ganharam exatos R$ 910,24 cada.

Clique aqui para ver os números sorteados

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pelo canal eletrônico.

Funciona assim: a Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. É possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para tentar a sorte, o apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Veja o preço das apostas