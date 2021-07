Covid-19: Fiocruz recebe neste sábado nova remessa de insumos

Está prevista para as 19h35 deste sábado (17), no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (RIOGaleão), a chegada de mais uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para a produção de vacinas contra a covid-19.

O lote permitirá ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) produzir 10 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca.

Leia também:

Prefeitura da Grande SP usa memes para atrair jovens para vacinação contra Covid-19



Até agora, a Fiocruz entregou mais de 69 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização (PNI), das quais 4 milhões importadas do Instituto Serum, da Índia.



A nova remessa de IFA possibilitará entregas de mais doses no mês de agosto, após a realização das etapas de processamento final e controle de qualidade. A Fiocruz aguarda novas entregas para o próximo mês.