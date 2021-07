Jogou na Lotofácil? Confira o resultado desta quinta-feira

A Lotofácil, concurso 2282, sorteou nesta quinta-feira (dia 15) prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Pode levar a quantia quem adivinhar as 15 dezenas da noite.

Confira:

01 – 02 – 04 – 05 – 06

10 – 11 – 12 – 13 – 14

18 – 20 – 21 – 23 – 24

O sorteio da Lotofácil da última quarta-feira (dia 14) premiou três apostadores na faixa principal. Os ganhadores são de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, Cascavel, no Paraná, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e cada um deles recebeu R$ 474.271,28.

Além dos felizardos, a loteria premiou ainda os apostadores que acertaram apenas 14 das 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Foram 333 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.279,84.

Também receberam prêmios as 10.485 apostas que acertaram apenas 13 números. Estes ganharam R$ 25.

Quina

Já a Quina, concurso 5606, pode deixar alguém R$ 700 mil mais rico. Para isso, é preciso adivinhar as cinco dezenas sorteadas.

São elas:

02 – 11 – 32 – 65 – 77

Somente um apostador, de Curitiba, no Paraná, levou o prêmio sorteado pela Quina ontem. Ele ganhou sozinho R$ 737.168,42.

Outros 69 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 5.799,67.

A Quina pagou também para os apostadores que acertaram apenas três números e, com isso, 4.580 apostas ganharam R$ 131,39.

Dupla Sena

Nesta quinta-feira rolou ainda o concurso 2248 da Dupla Sena, com prêmio avaliado em R$ 13,2 milhões.

Veja as sequências da sorte:

1º sorteio: 31 – 34 – 39 – 44 – 47 – 50

2º sorteio: 07 – 17 – 19 – 30 – 34 – 48

Na última terça-feira (dia 13), ninguém acertou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, contudo, 57 apostas ganharam R$ 3.722,28 por cinco acertos e 2.866 levaram R$ 84,60 por quatro acertos.

O segundo sorteio premiou 40 pessoas pela quina (com prêmios de R$ 4.773,82) e 2.582 pela quadra (R$ 93,91 para cada).

Mega-Sena milionária

Metro World News

Mais uma vez ninguém acertou todas as dezenas da Mega-Sena, sorteada ontem. O valor cobiçado salta agora para R$ 75 milhões, no sorteio de sábado (dia 17).

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 102 apostadores chegaram bem perto, acertando cinco das seis dezenas. Cada um deles levou para casa R$ 48.643,77.

Os apostadores que adivinharam somente a quadra – 7.7.87 – receberam R$ 910,24.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.