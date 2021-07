Lotofácil: confira as dezenas sorteadas nesta terça-feira

A Lotofácil, concurso 2280, pode pagar nesta terça-feira (dia 13) prêmio estimado em R$ 4 milhões ao feliz apostador que acertar as 15 dezenas da noite.

São elas:

02 – 03 – 04 – 07 – 09

12 – 16 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 -25

A Lotofácil saiu para três apostadores no sorteio da última segunda-feira (dia 12). As apostas que dividiram a bolada da loteria eram de Bauru e Franca, no interior de São Paulo, e Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Cada um dos ganhadores levou para casa um prêmio de R$ 418.535,38.

Foram premiadas ainda 374 apostas que acertaram apenas 14 pontos, com R$ 1.005,62 cada.

Outras 12.617 apostas acertaram 13 números e ganharam R$ 25.

Quina

A Quina, por sua vez, sorteou R$ 700 mil. Leva a quantia que adivinhar cinco números.

Veja o resultado:

16 – 28 – 36 – 65 – 74

Um apostador de Brasília foi o único ganhador do sorteio de ontem da Quina. Ele levou para casa um prêmio de R$ 1.666.111,03.

Neste mesmo sorteio, 77 apostadores fizeram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 6.113,48, e 6.562 acertaram o terno (três dezenas), ganhando R$ 107,87 cada.

Lotomania

Reprodução

Hoje também teve Lotomania, com prêmio avaliado em R$ 3,4 milhões ao acertador das 20 dezenas.

Confira as dezenas:

06 – 18 – 19 – 23 – 31

40 – 51 – 53 – 54 – 64

69 – 74 – 79 – 84 – 88

92 – 95 – 96 – 97 – 99

Na última sexta-feira (dia 9), ninguém acertou a faixa principal da Lotomania e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Sete pessoas adivinharam 19 acertos e ganharam R$ 39.899,62.

Outras 91 pessoas levaram R$ 1.918,25 por terem acertado 18 pontos.

Dupla Sena

A Dupla Sena, concurso 2247, pode pagar R$ 12,2 milhões nesta noite.

Veja os resultados:

1º sorteio: 05 – 07 – 27 – 35 – 36 – 47

2º sorteio: 07 – 18 – 31 – 35 – 36 – 50

No primeiro sorteio do último sábado (dia 10), não houve acertos na faixa principal, mas 60 pessoas ganharam R$ 3.218,44 pela quina e 2.858 levaram R$ 77,21 pela quadra.

Já no segundo sorteio, um sortudo recebeu R$ 212.417,21 por ter adivinhado seis números. Quem fez cinco acertos recebeu R$ 6.207,00 (28 apostas) e quem fez quatro ganhou R$ 93,43 (2.362 pessoas).

Mega-Sena de amanhã

Acumulada a vários sorteios, a Mega-Sena promete pagar R$ 65 milhões a quem acertar as seis dezenas nesta quarta-feira (dia 14). Já pensou?

No sábado passado, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 57 apostadores fizeram a quina e cada um deles ganhou R$ 69.283,28.

Outros 3.887 apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 1.451,41.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.