Lotofácil: um dos ganhadores é do interior de São Paulo

O sorteio da Lotofácil desta quarta-feira premiou três apostadores que acertaram as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. Os ganhadores são de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, Cascavel, no Paraná, e Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e cada um deles levou para casa um prêmio de R$ 474.271,28.

Além dos felizardos, a Lotofácil premiou ainda os apostadores que acertaram apenas 14 das 15 dezenas sorteadas pela Caixa. Foram 333 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.279,84.

Também receberam prêmios as 10.485 apostas que acertaram apenas 13 números e todos levaram prêmios individuais de R$ 25.

Clique para ver os números sorteados pela Lotofácil nesta quarta-feira.

Para esta quinta, a Lotofácil retorna com seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM:

Quina sai para apostador de Curitiba

Somente um apostador, de Curitiba, no Paraná, levou o prêmio sorteado pela Quina nesta quarta-feira. Ele ganhou sozinho R$ 737.168,42.

Outros 69 apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou um prêmio de R$ 5.799,67. A Quina pagou também para os apostadores que acertaram apenas 3 números, e com isso 4.580 apostas ganharam R$ 131,39.

Clique para ver os números sorteados para a Quina desta quarta-feira

Para o sorteio desta quinta, a Quina retoma seu prêmio de R$ 700 mil, que será pago para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

A aposta simples da Quina custa R$ 2 e pode ser feita nas casas lotéricas até 19h desta quinta-feira.

Mega-Sena acumulou

André Porto/Metro

O prêmio milionário da Mega-Sena desta quarta-feira não teve ganhadores e com isso o sorteio do próximo sábado será um dos mais gordos da loteria deste ano. São R$ 75 milhões para serem divididos a quem tiver sorte suficiente para acertar as seis dezenas que a Caixa vai sortear ao vivo do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Para concorrer a essa bolada, o apostador deve efetuar sua aposta até 19h do sábado nas lotéricas credenciadas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Para apostar pela Internet, basta ser maior de 18 anos e preencher o cadastro do site.

No sorteio de quarta-feira, apesar de ninguém ter levado a bolada da Mega-Sena, cento e dois apostadores bateram na trave, acertando cinco das seis dezenas sorteadas, e cada um vai levar para casa R$ 48.643,77.

Também receberam prêmios 7.787 apostadores que acertaram a quadra. Cada um ganhou R$ 910,24.

Como funcionam os sorteios da Lotofácil e da Quina

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.