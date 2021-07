Passageiros têm até sexta-feira para associar Bilhete Único ao CPF

Os passageiros que utilizam o transporte público de São Paulo têm até esta sexta-feira (dia 16) para associar o Bilhete Único a um CPF. A recarga de créditos nos cartões só será possível nos dias seguintes nessa condição.

Para vincular o documento, basta acessar o site da SPTrans nos neste link ou neste outro.

A partir de 1º de setembro de 2021 os cartões do Bilhete Único sem cadastro também não serão mais aceitos para o pagamento da tarifa nos ônibus municipais.

Os bilhetes que tiverem créditos excedentes, não serão perdidos, pois poderão ser transferidos para o cartão cadastrado no mesmo CPF ao qual ele for associado.

O objetivo é reforçar as medidas de combate a fraudes no sistema de transportes.

Como identificar se preciso trocar o cartão

Para saber se seu cartão faz parte desta regra, basta verificar se no verso do bilhete o seu número de identificação começa com os dígitos 59, 71 ou 110. Para saber se seu cartão já está associado a um CPF , consulte no link utilizando o número do seu CPF ou do seu Bilhete Único.