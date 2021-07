Confira vagas de emprego na área de tecnologia para começar a semana

A área de tecnologia continua “bombando”. Esta semana, diversas empresas estão com vagas de emprego abertas, inclusive para o modelo home office.

Confira algumas oportunidades abaixo:

banQi

O banQi, carteira digital da varejista Via (antiga ViaVarejo), está com 75 vagas abertas. As contratações são para início imediato.

As oportunidades são para engenheiros de software back-end, engenheiros de dados, tech lead, arquiteto de software, agile master, gerente de produto, designer de produto e analista de inteligência de negócios.

As vagas contam com a possibilidade de atuação home office ou híbrida, em um dos hubs da companhia em São Paulo ou São Caetano do Sul, na Grande São Paulo.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site da empresa.

Pixeon

A Pixeon, empresa de tecnologia e inovação para saúde, está com 38 vagas abertas. A maioria delas é para trabalho remoto e todas são disponíveis para PcD.

Boa parte das oportunidades se concentra na área de tecnologia, para cargos como Analista Desenvolvedor C#, Analista desenvolvedor sênior Power Builder e Desenvolvedor Vue.Js, entre outros.

Há também posições nos setores financeiro, comercial, marketing e serviços para atuar como Consultor de Fusões e Aquisições, Gerente de Projetos, Gerente Executivo de Marketing, Analista de Projetos e Jovens Aprendizes.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando este link.

DISYS Brasil

A DISYS Brasil, empresa de consultoria de TI focada na terceirização de serviços e outsourcing de integração, está com mais de 200 vagas abertas nas áreas de Tecnologia da Informação e Administração.

Entre as posições disponíveis estão Desenvolvedor Java, Analista de RH, Tech Lead, Engenheiro de Dados, Desenvolvedor Front-End, Cloud Consultant, Analista de Suporte, Especialista de Dados, Consultor Salesfoce.

Os interessados podem participar do processo seletivo através do site.

Dicas para um currículo atrativo

Reprodução

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.