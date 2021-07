Hoje tem sorteio da Mega-Sena milionária

Hoje tem sorteio da Mega-Sena com prêmio acumulado de R$ 32 milhões só esperando um sortudo apostador que consiga acertar as seis dezenas sorteadas a partir das 20h para fazer um novo milionário.

Interessados em colocar a sorte à prova têm até 19h para correrem às casas lotéricas credenciadas e fazerem suas apostas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50.

Quem preferir não se arriscar fora de casa nestes tempos e pandemia pode usar o aplicativo da Caixa, o Loterias Caixa, e fazer sua aposta pela Internet. Neste caso, é necessário que o apostador seja maior de 18 anos. O preço do jogo mínimo salta para R$ 30, que pode ser dividido em vários jogos e loterias.

Os sorteios são sempre realizados a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

SORTEIO ANTERIOR

No último sorteio da Mega-Sena, no sábado, apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas e levado o prêmio principal, trinta apostadores fizeram a quina e cada um deles levou para casa R$ 89.150,26. Na faixa de 4 acertos, 3.038 apostadores ganharam, cada um, R$ 1.257,64.

REGRAS DA MEGA-SENA

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

seis número – R$ 4,50

sete – R$ 31,50

oito – R$ 126

nove – R$ 378

dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Acumulada, Super Sete paga R$ 700 mil

A mais nova loteria da Caixa, a Super Sete, continua com seu prêmio principal acumulado e para o sorteio desta quarta-feira vai pagar R$ 700 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas a partir das 15 pela Caixa Econômica Federal.

No sorteio da segunda-feira, nenhum apostador acertou as sete dezenas ou a faixa de seis dezenas. Cinquenta e duas apostas acertaram 5 números e cada uma delas ganhou R$ 736,04.

Os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira são: 7, 5, 8, 3, 7, 2, 8.

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.